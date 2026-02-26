Лукашенко работал в Кремле пять часов

В начале заседания президенты России и Белоруссии обсудили укрепление военной и экономической безопасности в ответ на угрозы со стороны недружественных стран. Лукашенко призвал в ближайшие три года сосредоточиться на обеспечении технологического суверенитета, отметив, что из намеченных пунктов плана интеграции выполнено лишь 40%. Путин, в свою очередь, подчеркнул тесное взаимодействие Москвы и Минска в сфере внешней политики и обороны, основанное на договоре о гарантиях безопасности.