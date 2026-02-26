Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лукашенко работал в Кремле пять часов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел работу в Кремле в течение пяти часов. Он провел личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, после чего участвовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

26 февраля в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. В нем, в том числе, приняли участие Путин и Лукашенко. От России на встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале заседания президенты России и Белоруссии обсудили укрепление военной и экономической безопасности в ответ на угрозы со стороны недружественных стран. Лукашенко призвал в ближайшие три года сосредоточиться на обеспечении технологического суверенитета, отметив, что из намеченных пунктов плана интеграции выполнено лишь 40%. Путин, в свою очередь, подчеркнул тесное взаимодействие Москвы и Минска в сфере внешней политики и обороны, основанное на договоре о гарантиях безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте