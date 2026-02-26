Шесть человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане
В Щучинске Бурабайского района Акмолинской области Казахстана в результате взрыва и пожара в заведении «Центр плова» погибли шесть человек, еще около 20 человек пострадали. Об этом сообщает региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) в Instagram (принадлежит Meta
По информации ведомства, пожарные вынесли из дома восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. По состоянию на 22:40 мск пожар был полностью ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте происшествия находятся сотрудники ДЧС, заместитель главы администрации Акмолинской области, медицинские службы, полиция и газотехническая инспекция.