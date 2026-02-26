Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Шесть человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане

Ведомости

В Щучинске Бурабайского района Акмолинской области Казахстана в результате взрыва и пожара в заведении «Центр плова» погибли шесть человек, еще около 20 человек пострадали. Об этом сообщает региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) в Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .

По информации ведомства, пожарные вынесли из дома восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. По состоянию на 22:40 мск пожар был полностью ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

На месте происшествия находятся сотрудники ДЧС, заместитель главы администрации Акмолинской области, медицинские службы, полиция и газотехническая инспекция.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь