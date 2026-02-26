WSJ: Пентагон ранее не сталкивался с настолько масштабными атаками по базам США
Американские военные ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак по зарубежным базам, сообщил представитель Пентагона. Его слова приводит The Wall Street Journal. Источник подчеркнул, что персонал был готов к подобному развитию событий.
В социальных сетях появились видеозаписи, запечатлевшие столб дыма после взрыва на военно-морской базе США в Бахрейне. Один американский чиновник охарактеризовал ситуацию как «активную фазу», другой сообщил, что военнослужащие, вероятно, укрылись в бункерах при приближении ракет.
Государственное телевидение Ирана IRIB распространило заявление о том, что Тегеран нанес удары по четырем базам США в отместку за американские атаки на иранские объекты.
Тем временем министерство обороны Катара сообщило о перехвате ракет, запущенных в направлении американской базы Эль-Удейд, расположенной на территории эмирата.
Ранее издание информировало о том, что в преддверии конфликта США перебросили дополнительные средства ПВО на базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.
За несколько часов до начала ракетных обстрелов президент США Дональд Трамп в видеообращении допустил возможность потерь среди американских военнослужащих.
«Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть потери – это часто случается на войне, – заявил он. – Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не оказались под угрозой ядерного Ирана».