WSJ: Пентагон ранее не сталкивался с настолько масштабными атаками по базам США

«Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть потери – это часто случается на войне, – заявил он. – Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не оказались под угрозой ядерного Ирана».