Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WSJ: Пентагон ранее не сталкивался с настолько масштабными атаками по базам США

Ведомости

Американские военные ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак по зарубежным базам, сообщил представитель Пентагона. Его слова приводит The Wall Street Journal. Источник подчеркнул, что персонал был готов к подобному развитию событий.

В социальных сетях появились видеозаписи, запечатлевшие столб дыма после взрыва на военно-морской базе США в Бахрейне. Один американский чиновник охарактеризовал ситуацию как «активную фазу», другой сообщил, что военнослужащие, вероятно, укрылись в бункерах при приближении ракет.

Государственное телевидение Ирана IRIB распространило заявление о том, что Тегеран нанес удары по четырем базам США в отместку за американские атаки на иранские объекты.

Тем временем министерство обороны Катара сообщило о перехвате ракет, запущенных в направлении американской базы Эль-Удейд, расположенной на территории эмирата.

Ранее издание информировало о том, что в преддверии конфликта США перебросили дополнительные средства ПВО на базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

За несколько часов до начала ракетных обстрелов президент США Дональд Трамп в видеообращении допустил возможность потерь среди американских военнослужащих.

«Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть потери – это часто случается на войне, – заявил он. – Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не оказались под угрозой ядерного Ирана».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь