Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил личный состав и ветеранов сил за их боевую работу, воинское мастерство и мужество. Об этом сообщает Кремль.
Особую благодарность глава государства выразил бойцам, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, осуществляют разведку и действуют в тылу врага.
Он также отметил, что создание мобильных подразделений Сил спецопераций, оснащенных передовым вооружением и техникой, стало ответом на вызовы XXI в и задачи по укреплению суверенитета и безопасности РФ.
«Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии», – добавил российский лидер.
День Сил специальных операций ежегодно отмечается 27 февраля. Он был установлен указом Путина в феврале 2015 г.