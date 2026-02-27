Газета
Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил личный состав и ветеранов сил за их боевую работу, воинское мастерство и мужество. Об этом сообщает Кремль.

Особую благодарность глава государства выразил бойцам, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, осуществляют разведку и действуют в тылу врага.

Он также отметил, что создание мобильных подразделений Сил спецопераций, оснащенных передовым вооружением и техникой, стало ответом на вызовы XXI в и задачи по укреплению суверенитета и безопасности РФ.

«Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии», – добавил российский лидер.

День Сил специальных операций ежегодно отмечается 27 февраля. Он был установлен указом Путина в феврале 2015 г.

