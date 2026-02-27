Лондон и Париж завершили подготовку десанта к высадке на Украине

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в размещении западных военных на линии фронта или вблизи нее, но, по его словам, европейские страны не готовы к такому шагу. Украинская сторона хотела бы видеть союзников рядом с собой на первой линии, но «никто не хочет там стоять», сказал Зеленский. Украинский лидер отметил, что Польша не подтверждала готовность направить военных, а размещение сил во Львове, по его мнению, не решит задач безопасности.