Силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средство ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях. Силы ПВО сбили воздушные цели также в Орловской и Смоленской областях, Тверском и Тульском регионах, в Краснодарском крае, в Московском регионе (включая пять БПЛА, летевших на столицу). Кроме того, беспилотники были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.
Поздним вечером 26 февраля и ночью 27-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Ярославля («Туношна»). Мера также действовала в аэропорту Калуги («Грабцево»). Ограничения уже сняты.