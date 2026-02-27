Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средство ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях. Силы ПВО сбили воздушные цели также в Орловской и Смоленской областях, Тверском и Тульском регионах, в Краснодарском крае, в Московском регионе (включая пять БПЛА, летевших на столицу). Кроме того, беспилотники были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Поздним вечером 26 февраля и ночью 27-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Ярославля («Туношна»). Мера также действовала в аэропорту Калуги («Грабцево»). Ограничения уже сняты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте