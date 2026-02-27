Силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над регионами России

Атаки были отражены с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях. Силы ПВО сбили воздушные цели также в Орловской и Смоленской областях, Тверском и Тульском регионах, в Краснодарском крае, в Московском регионе (включая пять БПЛА, летевших на столицу). Кроме того, беспилотники были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.