В результате ночного обстрела 50 000 белгородцев остались без света
После ночного массированного удара по объектам энергетики со стороны Украины без света остаются 50 000 белгородцев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На сегодняшнюю секунду у нас 50 000 человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 000 человек», – написал он в Telegram.
До этого Гладков сообщал, что без света остались почти 60 000 жителей Белгорода. Он отметил, что Белгородскую агломерацию невозможно полностью перевести на резервную генерацию.
За ночь 27 февраля дежурные средство ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях и др.