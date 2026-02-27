Песков назвал абсурдным заявление Швеции о российском дроне
Утверждение, что перехваченный вооруженными силами Швеции дрон принадлежит РФ, потому что рядом находилось российское судно, абсурдно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что не располагает информацией о деталях происшествия. Но, по его мнению, формулировка о принадлежности дрона России из-за близости российского судна «достаточно абсурдна».
Телеканал BFMTV сообщил, что беспилотник был обнаружен и нейтрализован шведскими силами 25 февраля. Дрон был примерно в 10 км от порта Мальме в Швеции, где пришвартован авианосец «Шарль де Голль». В минобороны Швеции заявили, что беспилотное устройство «вероятно, прибыло из России».