Песков подтвердил готовящуюся встречу с премьером Пакистана

О скором визите Шарифа сообщал глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед 27 февраля в ходе медиафорума «Москва – Исламабад». «Мы видим очень важный подъем связей между Пакистаном и Россией, что было очевидно с инициативой, которую мы предприняли в декабре в Москве, о которой я упомянул, и которая будет закреплена визитом премьер-министра Пакистана 3-5 марта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).