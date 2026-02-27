Газета
Песков подтвердил готовящуюся встречу с премьером Пакистана

Ведомости

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф посетит Москву с 3 по 5 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«По точным датам, мы дадим информацию, как мы делаем это обычно, чуть позже», – добавил он.

О скором визите Шарифа сообщал глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед 27 февраля в ходе медиафорума «Москва – Исламабад». «Мы видим очень важный подъем связей между Пакистаном и Россией, что было очевидно с инициативой, которую мы предприняли в декабре в Москве, о которой я упомянул, и которая будет закреплена визитом премьер-министра Пакистана 3-5 марта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

