Афганские СМИ сообщили об ударе по «ядерному объекту» в Пакистане

26 февраля Tolo News сообщил о столкновениях с силами Пакистана в афганских приграничных провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Они произошли также возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. В ночь на 27 февраля власти Талибана в Афганистане сообщили об ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат.