Афганские СМИ сообщили об ударе по «ядерному объекту» в Пакистане
Афганские силы ударили по «ядерному центру» в Пакистане. Есть сотни погибших и раненых, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
Удары якобы были нанесены по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и по еще одному «ядерному центру».
«Сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», – сообщил телеканал в соцсети X (цитата по «РИА Новости»)
26 февраля Tolo News сообщил о столкновениях с силами Пакистана в афганских приграничных провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Они произошли также возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. В ночь на 27 февраля власти Талибана в Афганистане сообщили об ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат.
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди сообщил, что погибли 133 афганских талиба, более 200 были ранены. По его словам, уничтожено 27 постов афганских талибов, еще девять были захвачены. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной