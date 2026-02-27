Страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева на пути из Женевы

Собеседник уточнил, что вопросы касались документов экипажа, а также того, что этот борт ранее не выполнял полеты в Европу. В то же время швейцарская сторона, по его словам, оказала содействие и предоставила второго пилота – гражданина Швейцарии – для пролета над территорией ЕС.