Страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева на пути из Женевы
Ряд стран Евросоюза предпринимали попытки осложнить пролет самолета со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после его визита в Женеву. Об этом «РИА Новости» сообщил дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, трудности возникли при согласовании маршрута через Германию и Финляндию. «Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возвращением через Германию и Финляндию», – отметил источник.
Собеседник уточнил, что вопросы касались документов экипажа, а также того, что этот борт ранее не выполнял полеты в Европу. В то же время швейцарская сторона, по его словам, оказала содействие и предоставила второго пилота – гражданина Швейцарии – для пролета над территорией ЕС.
26 февраля Дмитриев находился в Женеве, где, как сообщалось, провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
После завершения встречи Дмитриев покинул гостиницу около 18:30 по местному времени (20:30 мск). Американская делегация уехала чуть раньше. В отеле он провел более двух часов. Комментировать итоги встречи Дмитриев отказался. «Ничего не комментируем, все потом», – сказал он.