Политика

Риши Сунак станет советником Зеленского по экономическим вопросам

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак станет международным советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического обновления. Об этом пишет The Independent.

«[Сунак] приступил к неоплачиваемой работе в составе международного консультативного совета президента Владимира Зеленского по экономическому обновлению Украины», – говорится в материале.

Экс-премьер уже оценил назначение. Он заявил, что рад присоединиться к этой международной группе и выразил уверенность, что Украина «с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций может стать одной из самых динамично развивающихся экономик Европы».

Сунак работал премьером Великобритании с октября 2022-го по июль 2024 г. Он пришел на эту должность после Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьера всего 50 дней и ушла в отставку после провала плана оздоровления экономики. В период премьерства уровень поддержки Сунака падал до 30%.

До этого Сунак работал канцлером казначейства (министром финансов), был лидером Консервативной партии Великобритании. 

