Риши Сунак станет советником Зеленского по экономическим вопросам

Сунак работал премьером Великобритании с октября 2022-го по июль 2024 г. Он пришел на эту должность после Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьера всего 50 дней и ушла в отставку после провала плана оздоровления экономики. В период премьерства уровень поддержки Сунака падал до 30%.