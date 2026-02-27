Пентагон обвинил главу Anthropic во лжи на фоне борьбы за доступ к ИИ-модели

Дальнейшие действия Пентагона могут включать объявление компании угрозой для цепочки поставок (что заблокирует ей доступ к госзаказам) или принуждение к соблюдению требований по закону о военном производстве, что спровоцирует судебный иск со стороны Anthropic. Блокировка доступа к Claude, который является основной ИИ-программой в закрытых госсистемах, может серьезно затруднить работу аналитиков АНБ и ЦРУ. В Пентагоне рассматривают возможность перехода на Grok от xAI Илона Маска, но эта модель считается менее качественной, а переход потребует времени и вызовет сбои.