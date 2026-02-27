Пентагон обвинил главу Anthropic во лжи на фоне борьбы за доступ к ИИ-модели
Конфликт между Пентагоном и компанией Anthropic, разрабатывающей модель искусственного интеллекта Claude, обострился на фоне приближения крайнего срока, установленного военным ведомством. Как сообщает The New York Times, к 17:01 пятницы (1:01 утра субботы по мск) компания должна либо предоставить неограниченный доступ к своей передовой модели, либо столкнуться с неопределенными последствиями.
Высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам ИИ Эмиль Майкл подверг резкой критике генерального директора Anthropic Дарио Амодеи после того, как компания в четверг отклонила очередное предложение военных. В своем посте в соцсетях Майкл назвал Амодеи «лжецом с комплексом бога», заявив, что тот пытается «лично контролировать вооруженные силы США» и ставит под угрозу национальную безопасность страны. Он подчеркнул, что Пентагон всегда будет действовать в рамках закона, но не намерен подчиняться прихотям частной технологической компании.
На поверхностном уровне спор касается технических деталей использования модели Anthropic, но приобрел глубоко политический характер, затрагивая вопросы военного применения передовых технологий и пределы использования ИИ, отмечает NYT.
Госдепартамент поддержал позицию Пентагона в соцсетях, тогда как сенаторы-демократы встали на сторону компании. Сенатор Марк Уорнер (Вирджиния), главный демократ в комитете по разведке, опубликовал видео, в котором признал необходимость уступок с обеих сторон, но выразил мнение, что обеспокоенность Anthropic по поводу слежки и автономных дронов обоснована. Уорнер заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет угрожает компании за то, что она приоретизирует безопасность.
Пентагон настаивает на едином стандарте: военные могут использовать приобретенные технологии любым законным способом, продолжает NYT. Сторонники Anthropic приветствуют отказ Амодеи уступить, в частности, разрешить использование модели для массовой слежки за американцами или управления беспилотниками.
Компания заявляет о готовности продолжать переговоры, но не намерена отступать от своих «красных линий». Сотрудники Anthropic поддерживают позицию гендиректора. В редком проявлении единства почти 50 сотрудников OpenAI и 175 сотрудников Google подписали письма в поддержку Anthropic, критикуя тактику Пентагона и призывая лидеров компаний «отказаться от текущих требований военного ведомства».
В Пентагоне заявили, что не намерены использовать модель Claude для слежки за американцами или управления автономными дронами. Однако Амодеи парировал, что эти заверения опровергаются содержанием контракта. Он подчеркнул, что в некоторых случаях ИИ может подрывать демократические ценности, а некоторые его применения выходят за рамки допустимого.
Дальнейшие действия Пентагона могут включать объявление компании угрозой для цепочки поставок (что заблокирует ей доступ к госзаказам) или принуждение к соблюдению требований по закону о военном производстве, что спровоцирует судебный иск со стороны Anthropic. Блокировка доступа к Claude, который является основной ИИ-программой в закрытых госсистемах, может серьезно затруднить работу аналитиков АНБ и ЦРУ. В Пентагоне рассматривают возможность перехода на Grok от xAI Илона Маска, но эта модель считается менее качественной, а переход потребует времени и вызовет сбои.