NYT: Макрон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Французский лидер заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном имеет «серьезные последствия для международного мира и безопасности». Он призвал остановить «продолжающуюся эскалацию» и отметил, что у Ирана нет иного выбора, кроме как договориться о прекращении своих ядерной и ракетной программ. Макрон сообщил, что Франция готова задействовать ресурсы по запросу своих партнеров.