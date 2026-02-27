NYT: Макрон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН, пишет The New York Times.
Французский лидер заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном имеет «серьезные последствия для международного мира и безопасности». Он призвал остановить «продолжающуюся эскалацию» и отметил, что у Ирана нет иного выбора, кроме как договориться о прекращении своих ядерной и ракетной программ. Макрон сообщил, что Франция готова задействовать ресурсы по запросу своих партнеров.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. В Тегеране заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу миру и безопасности как в регионе, так и во всем мире. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что авиаудары сионистского и американского режимов по Ирану являются нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и представляют собой акт явной вооруженной агрессии против Ирана.