Аэропорты Дубая приостановили работу на неопределенный срок

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок. Об этом компания-оператор Dubai Airports сообщила в соцсети X.

Как пишет The New York Times, крупнейшие авиакомпании Турции, которые часто обслуживают пассажиров, следующих транзитом в страны Ближнего Востока и обратно, отменили рейсы по всему региону. Turkish Airlines объявила, что до 2 марта не будет выполнять рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Оман приостановлены 28 февраля, сообщили в компании. Pegasus Airlines также объявила об аналогичных отменах.

