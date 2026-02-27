Аэропорты Дубая приостановили работу на неопределенный срок

Как пишет The New York Times, крупнейшие авиакомпании Турции, которые часто обслуживают пассажиров, следующих транзитом в страны Ближнего Востока и обратно, отменили рейсы по всему региону. Turkish Airlines объявила, что до 2 марта не будет выполнять рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Оман приостановлены 28 февраля, сообщили в компании. Pegasus Airlines также объявила об аналогичных отменах.