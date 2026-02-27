МИД ОАЭ предупредил о последствиях продолжающихся иранских атак
МИД ОАЭ осудил ракетные удары Ирана, нацеленные на ОАЭ и ряд государств региона, говорится на сайте ведомства. В Абу-Даби эти действия квалифицировали как вопиющее нарушение национального суверенитета и грубое несоблюдение международного права и Устава ООН.
В заявлении министерства подтверждена полная солидарность и непоколебимая поддержка стран региона, пострадавших от этих атак. В Абу-Даби подчеркнули, что любое посягательство на суверенитет любого государства представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности всего региона.
ОАЭ вновь заявили о категорическом неприятии использования территорий государств региона в качестве арены для урегулирования споров или расширения зоны конфликта. В Абу-Даби предупредили о серьезных последствиях атак, которые подрывают региональную и международную безопасность, а также угрожают глобальной экономической стабильности и энергетической безопасности.
Эмираты вновь призвали к сдержанности и возврату к дипломатическому диалогу, подчеркнув, что это остается наиболее эффективным путем преодоления нынешнего кризиса.
В заявлении также подчеркнуто, что ОАЭ сохраняют за собой полное и законное право ответить на эти атаки таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом. В Абу-Даби заявили, что не потерпят никакого ущемления своей безопасности или суверенитета ни при каких обстоятельствах.
В Абу-Даби 28 февраля прозвучала серия взрывов. Как передает CNN, ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства.