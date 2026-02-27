МИД ОАЭ предупредил о последствиях продолжающихся иранских атак

В заявлении также подчеркнуто, что ОАЭ сохраняют за собой полное и законное право ответить на эти атаки таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом. В Абу-Даби заявили, что не потерпят никакого ущемления своей безопасности или суверенитета ни при каких обстоятельствах.