Иран начал блокировать Ормузский пролив
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) закрывают Ормузский пролив для судов из-за америнканской агрессии, заявил бригадный генерал КСИР Ибрагим Джабари в эфире телеканала Al-Mayadeen.
Управление морского транспорта США отдало приказ всем американским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море. Распоряжение действует до 7 марта.
Ормузский пролив соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ с Аравийским морем, это важнейший маршрут для экспорта нефти. Тегеран на протяжении многих лет угрожал заблокировать этот водный путь в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.
28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. «Красный Полумесяц» сообщил о гибели более 200 человек в результате атак на Иран.