Иран начал блокировать Ормузский пролив

Ормузский пролив соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ с Аравийским морем, это важнейший маршрут для экспорта нефти. Тегеран на протяжении многих лет угрожал заблокировать этот водный путь в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.