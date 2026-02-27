Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран начал блокировать Ормузский пролив

Ведомости

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) закрывают Ормузский пролив для судов из-за америнканской агрессии, заявил бригадный генерал КСИР Ибрагим Джабари в эфире телеканала Al-Mayadeen.

Управление морского транспорта США отдало приказ всем американским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море. Распоряжение действует до 7 марта.

Ормузский пролив соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ с Аравийским морем, это важнейший маршрут для экспорта нефти. Тегеран на протяжении многих лет угрожал заблокировать этот водный путь в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

28 февраля США и Израиль нанесли превентивные удары по Ирану. Военнослужащие поразили десятки военных целей. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. «Красный Полумесяц» сообщил о гибели более 200 человек в результате атак на Иран.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её