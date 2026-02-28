Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 97 дронов над семью регионами и Черным морем

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над Крымом (40), Брянской (22) и Белгородской (16) областями. Еще 10 – над Черным море. Четыре дрона уничтожили над Краснодарским краем, по два – над Курской и Калужской областями, один – над Тульской. 

Из-за падения обломков БПЛА в Каневском районе на Кубани произошло возгорание на НПЗ. «По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба региона. Пожар на НПЗ тушат 39 человек, привлечено 13 единиц техники. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте