Силы ПВО сбили 97 дронов над семью регионами и Черным морем
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.
Больше всего БПЛА сбили над Крымом (40), Брянской (22) и Белгородской (16) областями. Еще 10 – над Черным море. Четыре дрона уничтожили над Краснодарским краем, по два – над Курской и Калужской областями, один – над Тульской.
Из-за падения обломков БПЛА в Каневском районе на Кубани произошло возгорание на НПЗ. «По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба региона. Пожар на НПЗ тушат 39 человек, привлечено 13 единиц техники.