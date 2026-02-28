ВС США отказались комментировать свою роль в операции против Ирана
Вашингтон воздерживается от комментариев относительно возможной причастности к операции против Ирана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ на запрос.
«Нам нечего сообщить на данный момент», – заявили в пресс-службе CENTCOM (цитата по «РИА Новости»).
The New York Times сообщала о том, что Америка принимала участие в ударах по Ирану. Чиновники США заявляют, что нынешняя атака будет проходить гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 г. США наносят десятки ударов самолетами, которые базируются по всему Ближнему Востоку, с одного или нескольких авианосцев.