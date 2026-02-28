Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: удары по Ирану стали следствием недовольства Трампа переговорами

Ведомости

Причиной ударов стало растущее разочарование президента США Дональда Трампа в результатах переговоров по ядерной программе Тегерана, пишет The New York Times.

26 февраля в Женеве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с иранскими официальными лицами, однако на следующий день Трамп заявил, что «недоволен» ходом переговоров. Утром 27 февраля Трамп также сообщил, что еще не принял решения о начале военной операции, и сказал, что «очень хотел бы не применять силу», но «иногда приходится».

Целью американских ударов является военный потенциал Ирана, сообщил представитель США. По данным Пентагона, Иран обладает арсеналом более чем в 2000 баллистических ракет малой и средней дальности, развернутых на многочисленных площадках по всей стране, не считая ядерных объектов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь