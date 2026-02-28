NYT: удары по Ирану стали следствием недовольства Трампа переговорами

26 февраля в Женеве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с иранскими официальными лицами, однако на следующий день Трамп заявил, что «недоволен» ходом переговоров. Утром 27 февраля Трамп также сообщил, что еще не принял решения о начале военной операции, и сказал, что «очень хотел бы не применять силу», но «иногда приходится».