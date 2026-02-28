«Аэрофлот» внес коррективы в расписание из-за закрытия неба над Ираном

Для обеспечения безопасности скорректированы маршруты полетов рейсов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале – они будут проходить в обход Ирана по безопасным коридорам. Рейсы в Абу-Даби на среднемагистральных воздушных судах будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один-два часа.