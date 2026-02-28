«Аэрофлот» внес коррективы в расписание из-за закрытия неба над Ираном
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за закрытия неба над Ираном, сообщает авиакомпания. Прямые рейсы между Москвой и Тегераном выполняются раз в неделю по четвергам, однако решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков возобновления пролета над иранской территорией.
Для обеспечения безопасности скорректированы маршруты полетов рейсов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале – они будут проходить в обход Ирана по безопасным коридорам. Рейсы в Абу-Даби на среднемагистральных воздушных судах будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один-два часа.
Часть рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем вынужденно отменена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Пассажирам отмененных рейсов из Санкт-Петербурга предлагается перелет через Москву.
В «Аэрофлоте» подчеркнули, что изменения в расписании будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов в регионе.
Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Звуки взрывов были слышны в Тегеране, Исфахане, Куме, Караджe и Керманшахе, передает IRNA.