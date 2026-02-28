Газета
Военный эксперт рассказал, от чего будут зависеть сроки ударов США по Ирану

Алексей Никольский
Ася Султанова

Длительность ударов США по Ирану зависит от того, будут ли поражены цели, уничтожение которых американская администрация сможет объявить своей грандиозной победой. Об этом сказал «Ведомостям» военный эксперт Иван Коновалов, бывший свидетелем в качестве корреспондента американской войны против Ирака в 2003 г.

Производство боеприпасов и авиационных средств поражения из-за украинского конфликта в США выросло, напоминает он, а длительная воздушная кампания приведет к необходимости продолжить их закупки высокими темпами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит угрозу не только от ядерных амбиций Ирана, но и от его ракетного потенциала. «Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность», – подчеркнул Трамп, добавив, что Иран якобы активизировал усилия по восстановлению ядерной программы после американских бомбардировок в июне 2025 г.

