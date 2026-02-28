Газета
В Тегеране полностью разрушены несколько жилых домов

Ведомости

Несколько жилых домов были уничтожены в центре Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Как сообщает The New York Times, удары США и Израиля вызвали панику среди жителей Тегерана. Люди выбегали на улицы, по словам очевидцев, а густонаселенную столицу Ирана сотрясли взрывы, повергнув город в хаос и неопределенность.

В израильских вооруженных силах отчитались о первых результатах совместной с США операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ, на данный момент поражены «десятки военных целей». В военном ведомстве подчеркнули, что удары призваны «существенно снизить потенциал иранского террористического режима».

