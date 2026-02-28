Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана

Ведомости

МИД России потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном, сообщается на сайте ведомства. Там отметили,что Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Москва резко осудила военно-воздушные удары США и Израиля по территории Ирана, которые начались утром 28 февраля. Дипломаты заявили, что речь идет о «заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атаки были совершены в нарушение основополагающих принципов международного права и под прикрытием переговорного процесса. Дипломаты обратили внимание на то, что действия Вашингтона и Тель-Авива противоречат сигналам об отсутствии заинтересованности в военной конфронтации, которые ранее доводились до российской стороны.

«Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», – говорится в комментарии.

В МИД РФ предупредили, что действия агрессоров ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы. Особую тревогу вызывают удары по ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. В Москве считают недопустимыми бомбардировки таких объектов, прикрываемые риторикой о нераспространении.

В Москве также указали на серийный характер действий США по подрыву международно-правовых опор миропорядка, включая принципы невмешательства во внутренние дела и отказа от угрозы силой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь