МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана
МИД России потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном, сообщается на сайте ведомства. Там отметили,что Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
Москва резко осудила военно-воздушные удары США и Израиля по территории Ирана, которые начались утром 28 февраля. Дипломаты заявили, что речь идет о «заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атаки были совершены в нарушение основополагающих принципов международного права и под прикрытием переговорного процесса. Дипломаты обратили внимание на то, что действия Вашингтона и Тель-Авива противоречат сигналам об отсутствии заинтересованности в военной конфронтации, которые ранее доводились до российской стороны.
«Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», – говорится в комментарии.
В МИД РФ предупредили, что действия агрессоров ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы. Особую тревогу вызывают удары по ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. В Москве считают недопустимыми бомбардировки таких объектов, прикрываемые риторикой о нераспространении.
В Москве также указали на серийный характер действий США по подрыву международно-правовых опор миропорядка, включая принципы невмешательства во внутренние дела и отказа от угрозы силой.