Посольство РФ в ОАЭ призвало россиян сохранять бдительность

Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах выступило с обращением к российским гражданам, находящимся на территории страны, в связи с обострением ситуации в регионе. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства. Дипломатическое представительство призвало соотечественников соблюдать меры предосторожности.