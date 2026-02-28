Посольство РФ в ОАЭ призвало россиян сохранять бдительность
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах выступило с обращением к российским гражданам, находящимся на территории страны, в связи с обострением ситуации в регионе. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства. Дипломатическое представительство призвало соотечественников соблюдать меры предосторожности.
«В связи с эскалацией в регионе призываем граждан России, находящихся на территории ОАЭ, сохранять спокойствие, бдительность и соблюдать разумные меры безопасности, в том числе воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей», – говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве рекомендовали внимательно следить за официальными сообщениями властей ОАЭ. Россиян также предупредили о возможных сбоях в авиасообщении.
«Вероятны отмены, задержки и изменения в графике авиарейсов. Просим отслеживать соответствующую информацию на интернет-сайтах международных аэропортов ОАЭ и авиакомпаний», – отметили дипломаты.
В посольстве подчеркнули, что работа диппредставительства идет в штатном режиме. Дополнительные комментарии и актуальная информация будут публиковаться на официальных страницах посольства и МИД России.