NYT: резиденция верховного лидера Ирана Хаменеи в Тегеране полностью разрушена

На cпутниковых снимках Airbus зафиксированы обрушения зданий и густой черный дым. Резиденция, где обычно находится Хаменеи и проходят встречи с руководством страны, получила значительные повреждения, утверждает NYT. Информация о местонахождении самого лидера пока не поступала. В Тегеране удары пришлись по зданиям минобороны, минразведки, Организации по атомной энергии и другим центрам управления.