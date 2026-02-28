Газета
NYT: резиденция верховного лидера Ирана Хаменеи в Тегеране полностью разрушена

Ведомости

Утром в субботу в результате ударов пострадал охраняемый комплекс верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, пишет The New York Times.

На cпутниковых снимках Airbus зафиксированы обрушения зданий и густой черный дым. Резиденция, где обычно находится Хаменеи и проходят встречи с руководством страны, получила значительные повреждения, утверждает NYT. Информация о местонахождении самого лидера пока не поступала. В Тегеране удары пришлись по зданиям минобороны, минразведки, Организации по атомной энергии и другим центрам управления.

Как передает Reuters, ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и чиновников погибли при израильских ударах по Ирану. Официальное информагентство Ирана IRNA заявляло, что президент Масуд Пезешкиан не пострадал в результате ударов.

