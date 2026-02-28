Глава «Росатома» сообщил об эвакуации 94 сотрудников с иранской АЭС

«Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Действующие АЭС – будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС – это не тир и не игрушки. Превращать их в мишени для ударов военными средствами – недопустимо и самоубийственно», – заключил Лихачев.