Глава «Росатома» сообщил об эвакуации 94 сотрудников с иранской АЭС
Часть российских атомщиков, работающих на АЭС «Бушер» в Иране, и их родственники вывезены в безопасное место, руководство «Росатома» в постоянном режиме контролирует обстановку. Об этом в Telegram-канале сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», – заявил Лихачев.
По его словам, сейчас сотрудники корпорации находятся либо на площадке сооружения АЭС «Бушер», либо в поселке проживания, где принимаются все необходимые меры безопасности. Небольшая группа работающих в Тегеране специалистов сконцентрирована на территории российского посольства.
Глава «Росатома» отметил, что корпорация находится в плотном контакте с Ситуационно-кризисным центром МИД России, посольством РФ в Иране и генконсульством в Исфахане.
«В постоянном режиме мониторим обстановку и оцениваем риски. При необходимости вместе с Министерством иностранных дел будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности наших сотрудников, о чем президенту Российской Федерации доложено», – подчеркнул Лихачев.
Гендиректор «Росатома» также заявил о недопустимости ударов по объектам атомной энергетики.
«Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Действующие АЭС – будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС – это не тир и не игрушки. Превращать их в мишени для ударов военными средствами – недопустимо и самоубийственно», – заключил Лихачев.