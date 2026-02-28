В Иране почти полностью пропал интернет
В Иране ввели режим практически полного отключения интернета, сообщает платформа Netblocks. Сейчас подключено 4% от обычного уровня. Такие же меры применялись во время конфликта с Израилем в 2025 г.
Власти Ирана отключили интернет в ходе протестов, поскольку подозревали внешнее вмешательство. В январе в стране полностью отсутствовало подключение к сети.
Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска сделала спутниковый сервис Starlink в Иране бесплатным на фоне массовых протестов и отключения интернета.