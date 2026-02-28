Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе совещания обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

МИД РФ потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Россия выступила с резким осуждением авиаударов США и Израиля по территории Ирана. В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».

В МИД РФ предупредили, что действия агрессоров ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь