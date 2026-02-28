Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана

МИД РФ потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Россия выступила с резким осуждением авиаударов США и Израиля по территории Ирана. В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».