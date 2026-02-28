Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе совещания обсуждалась ситуация вокруг Ирана.
МИД РФ потребовал политико-дипломатического урегулирования конфликта между Израилем, США и Ираном. Россия выступила с резким осуждением авиаударов США и Израиля по территории Ирана. В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».
В МИД РФ предупредили, что действия агрессоров ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы.