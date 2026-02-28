СМИ: глава Минобороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при атаке
Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), предположительно, погибли в результате израильских ударов. Об этом сообщает ТАСС.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц сообщало, в результате атаки на Иран мог быть убит командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур.
Reuters со ссылкой на иранский источник сообщало о гибели ряда высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и чиновников.