МИД Ирана опроверг гибель верховного лидера Али Хаменеи

Ведомости

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив, насколько мне известно» – сказал Арагчи.

Выступая в прямом эфире из Тегерана после совместных ударов США и Израиля, Арагчи сообщил, что двое военачальников погибли, однако высокопоставленные представители режима, включая главу судебной власти и спикера парламента, выжили.

«Все представители высшего руководства живы, – заявил он. – Все на своих местах, мы справляемся с ситуацией, и все в порядке».

Арагчи также подверг критике США и Израиль за нанесение ударов, несмотря на продолжающиеся ядерные переговоры.

The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц сообщало о возможной гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майора Мохаммада Пакпура.

Арагчи не назвал имена погибших командиров. Однако агентство Reuters утверждало, что глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предположительно, погибли в результате израильских ударов.

