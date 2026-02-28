МИД Ирана опроверг гибель верховного лидера Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив, насколько мне известно» – сказал Арагчи.
Выступая в прямом эфире из Тегерана после совместных ударов США и Израиля, Арагчи сообщил, что двое военачальников погибли, однако высокопоставленные представители режима, включая главу судебной власти и спикера парламента, выжили.
«Все представители высшего руководства живы, – заявил он. – Все на своих местах, мы справляемся с ситуацией, и все в порядке».
Арагчи также подверг критике США и Израиль за нанесение ударов, несмотря на продолжающиеся ядерные переговоры.
The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц сообщало о возможной гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майора Мохаммада Пакпура.
Арагчи не назвал имена погибших командиров. Однако агентство Reuters утверждало, что глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предположительно, погибли в результате израильских ударов.