Нетаньяху призвал иранцев выйти на улицы и заявил, что Хаменеи мертв

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранцев восстать против режима и выйти на улицы городов. Он также заявил, что лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

«Не упустите эту возможность, это шанс, который выпадает раз в поколение», – сказал Нетаньяху. «Вы должны массово выйти на улицы, чтобы положить конец режиму ужасов», – сказал он.

Все больше признаков того, что Хаменеи погиб в ходе атаки на резиденцию, добавил премьер. О гибели лидера Ирана сообщают источники Reuters, израильского «12 канала», Axios и других СМИ.

Зять и невестка Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля, подтвердил ранее член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффара. Резиденция Хаменеи полностью уничтожена, о чем свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки. Телеканал Al Mayadeen утверждает, что Хаменеи руководит боевыми действиями из оперативного штаба.

