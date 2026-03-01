Западные СМИ сообщили о смерти Хаменеи, но Тегеран опроверг эти сведения
Израиль якобы получил фотографию тела Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и официальное заявление по этому поводу находится в стадии подготовки. Об этом сообщил телеканал CNN и другие СМИ.
Президент США Дональд Трамп считает соответствующими действительности утверждения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News. «Мы считаем, что это достоверная история», – заявил глава Белого дома, комментируя соответствующие сведения. При этом он отметил, что «не знает», кто может возглавить Иран после предполагаемой гибели Хаменеи. «Но рано или поздно они обратятся ко мне с вопросом, кто нравится мне», – приводит NBC News слова американского лидера. «Я лишь отчасти иронизирую, говоря об этом», – добавил он.
Однако Тегеран опроверг эти сведения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает Sky News . «Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо», – сказал он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, и допустил, что верховный лидер страны мог погибнуть в результате этой атаки.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Зять и невестка Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля, подтвердил ранее член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффара. Резиденция Хаменеи полностью уничтожена, свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки.