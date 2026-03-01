Западные СМИ сообщили о смерти Хаменеи, но Тегеран опроверг эти сведения

Президент США Дональд Трамп считает соответствующими действительности утверждения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News. «Мы считаем, что это достоверная история», – заявил глава Белого дома, комментируя соответствующие сведения. При этом он отметил, что «не знает», кто может возглавить Иран после предполагаемой гибели Хаменеи. «Но рано или поздно они обратятся ко мне с вопросом, кто нравится мне», – приводит NBC News слова американского лидера. «Я лишь отчасти иронизирую, говоря об этом», – добавил он.