Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али ХаменеиОперация США против Тегерана продолжится
Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что верховный лидера Ирана Али Хаменеи мертв.
«Хаменеи не смог скрыться от нашей разведки и очень сложных систем слежения, и, работая в тесном сотрудничестве с Израилем, ни он, ни другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не смогли сделать», – утверждает американский президент.
Смерть лидера Исламской Республики он назвал «шансом для иранского народа» и призвал КСИР и иранских военных прекратить сопротивление и поддержать протестующих. «Будем надеяться, что КСИР и полиция объединятся с иранскими патриотами, чтобы вернуть стране то Величие, которого она заслуживает», – заявил президент США.
Трамп также пообещал, что удары по Ирану будут продолжаться до тех пор, «пока это необходимо для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире».
На фоне этого на странице иранского лидера в Х появился пост: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)». К публикации прикреплена картинка с золотыми мечами, которые падают с неба.
О гибели Хаменеи писали СМИ. Источники израильского «12 канала» и агентства Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщали, что тело верховного лидера уже было найдено. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, а сам он мог погибнуть в результате этой атаки. Тегеран опровергал эти сведения. Власти сообщали, что верховный лидер Ирана и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности.