Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

О гибели Хаменеи писали СМИ. Источники израильского «12 канала» и агентства Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщали, что тело верховного лидера уже было найдено. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, а сам он мог погибнуть в результате этой атаки. Тегеран опровергал эти сведения. Власти сообщали, что верховный лидер Ирана и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности.