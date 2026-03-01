Иран сообщил, кто будет руководить страной после смерти Хаменеи
Президент Ирана, глава судебной власти и один из факихов Совета стражей возьмут на себя ответственность за переходный период после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, передает иранское агентство IRNA.
Агентство отмечает, что, согласно 111-й статье Конституции страны, после гибели аятоллы Совет экспертов обязан в кратчайшие сроки определить и представить нового верховного лидера.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Зять и невестка Хаменеи погибли во время ударов США и Израиля, подтвердил ранее член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффара. Резиденция Хаменеи полностью уничтожена, свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки. Адмирал Али Шамхани, секретарь Совета обороны, и генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, главнокомандующий КСИР, также погибли в результате атаки США и Израиля на Тегеран.
Информацию о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на рабочем месте в его тегеранской резиденции утром 28 февраля распространили агентства Fars, Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr. В сообщениях указывалось, что в момент смерти он находился в своем кабинете и исполнял служебные обязанности. Правительство республики объявило 40-дневный траур и семидневные государственные выходные.
Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Хаменеи мертв, назвав это шансом для иранского народа. 28 февраля источники израильского «12-го канала» и агентства Reuters сообщали, что тело верховного лидера найдено, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял об атаке на резиденцию Хаменеи, в результате которой тот мог погибнуть.