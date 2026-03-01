Иран сообщил, кто будет руководить страной после смерти Хаменеи

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Хаменеи мертв, назвав это шансом для иранского народа. 28 февраля источники израильского «12-го канала» и агентства Reuters сообщали, что тело верховного лидера найдено, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял об атаке на резиденцию Хаменеи, в результате которой тот мог погибнуть.