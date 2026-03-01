Аэропорт Дубая пострадал от иранских ракетных ударов

В медиаофисе Дубая заявили, что в терминале аэропорта произошли незначительные повреждения в результате инцидента, который был быстро локализован. Позже было подтверждено, что беспилотник был перехвачен, а обломки вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде Бурдж-аль-Араба. Дубай является крупнейшим туристическим и торговым центром на Ближнем Востоке, а его аэропорт – одним из самых загруженных в мире.