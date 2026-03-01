Аэропорт Дубая пострадал от иранских ракетных ударов
Международный аэропорт Дубая и отель Бурдж-аль-Араб получили повреждения в результате ночных ответных ударов Ирана, которые распространились на государства Персидского залива и Ближний Восток. Четыре человека пострадали в аэропорту, сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиаофис эмирата.
В медиаофисе Дубая заявили, что в терминале аэропорта произошли незначительные повреждения в результате инцидента, который был быстро локализован. Позже было подтверждено, что беспилотник был перехвачен, а обломки вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде Бурдж-аль-Араба. Дубай является крупнейшим туристическим и торговым центром на Ближнем Востоке, а его аэропорт – одним из самых загруженных в мире.
Иран выпустил ракеты по Абу-Даби, Дубаю и Доxe. Авиакомпании приостановили рейсы по всему Ближнему Востоку, карты полетов показывали, что воздушное пространство над большей частью региона практически опустело.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.