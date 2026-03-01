Газета
«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

Ведомости

В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ «Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 1 марта. Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты при наличии свободных мест или оформления вынужденного возврата.

В условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в ОАЭ и из ОАЭ «Аэрофлот» разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отмененных рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания.

Международный аэропорт Дубая и отель Бурдж-аль-Араб получили повреждения в результате ночных ответных ударов Ирана, которые распространились на государства Персидского залива и более широкий Ближний Восток. Четыре человека пострадали в аэропорту, сообщил медиаофис эмирата рано утром 1 марта.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

