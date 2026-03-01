Газета
Иран объявил об атаках на 27 американских баз на Ближнем Востоке

Ведомости

Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении шестой волны атак в ответ на бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля, передает агентство Al Jazeera. В КСИР заявили, что нанесли масштабные ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным базам США в регионе.

Атакам подверглись 27 баз США, а также израильская авиабаза Тель-Ноф, командный штаб армии в Тель-Авиве и крупный оборонный промышленный комплекс в том же городе. Иранские силы намерены предпринять еще один удар возмездия, сообщает агентство.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

