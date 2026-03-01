Трамп: дипломатическое решение иранского вопроса «теперь стало гораздо проще»
Атаки США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, были эффективными и могут создать путь для дипломатии. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на телеканале CBS News.
Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения кризиса в ходе телефонного интервью, Трамп сказал, что «теперь это стало гораздо проще», чем днем ранее, потому что противник получил серьезный урон. Он выразил уверенность в результатах, назвав субботние удары великим днем для страны и для всего мира.
Ранее Трамп объявил, что Хаменеи, возглавлявший Иран почти 37 лет, был убит в ходе ударов. Источники сообщили CBS News, что в результате американо-израильской атаки погибли около 40 иранских официальных лиц. Трамп также сказал, что после смерти Хаменеи есть несколько «хороших кандидатов» на пост лидера Ирана, но не стал вдаваться в подробности.
Говоря об ответных действиях, Трамп отметил, что это то, чего и следовало ожидать, но пока атаки Ирана слабее, чем предполагали США и их союзники. По его словам, ожидалось, что ответ будет вдвое мощнее, однако ситуация остается изменчивой. В Центральном командовании США сообщили, что среди американцев нет погибших или пострадавших в ходе операции в Иране, в Израиле один человек погиб и десятки получили ранения. В конце интервью он вновь высоко оценил успех ударов и уклонился от ответа, считает ли он операцию войной с Ираном, заявив, что его цель – устранение угроз для США.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.