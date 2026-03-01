Трамп: дипломатическое решение иранского вопроса «теперь стало гораздо проще»

Говоря об ответных действиях, Трамп отметил, что это то, чего и следовало ожидать, но пока атаки Ирана слабее, чем предполагали США и их союзники. По его словам, ожидалось, что ответ будет вдвое мощнее, однако ситуация остается изменчивой. В Центральном командовании США сообщили, что среди американцев нет погибших или пострадавших в ходе операции в Иране, в Израиле один человек погиб и десятки получили ранения. В конце интервью он вновь высоко оценил успех ударов и уклонился от ответа, считает ли он операцию войной с Ираном, заявив, что его цель – устранение угроз для США.