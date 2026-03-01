Газета
Главная / Политика /

Трамп пригрозил Ирану ответным ударом «невиданной силы»

Ведомости

Иран заявил о планах нанести сильнейший ответный удар. Об этом написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Трамп предупредил, что Тегерану лучше не делать этого, потому что в таком случае последует ответ с силой, которую никогда ранее не видели.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

