Афганистан обстрелял пакистанские самолеты над Кабулом
Утром 1 марта в Кабуле прогремели взрывы и началась стрельба. Афганские силы заявили, что открыли огонь по пакистанским военным самолетам, которые появились в небе над столицей. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, официальный представитель правительства талибов призвал жителей не беспокоиться, пишет Reuters.
Пакистан заявляет, что Афганистан укрывает боевиков, которые ведут вооруженную борьбу на пакистанской территории. Кабул отрицает это обвинение, утверждая, что не позволяет использовать свою территорию против других стран. Обе стороны сообщают о тяжелых потерях, называя разные цифры.
Саудовская Аравия, Россия, Китай, ЕС и ООН призывают к сдержанности и переговорам, а США заявили, что поддерживают право Пакистана на самооборону. Министр обороны Пакистана назвал происходящее открытой войной, а глава МВД Афганистана предупредил, что конфликт будет очень дорогостоящим.