Афганистан обстрелял пакистанские самолеты над Кабулом

Утром 1 марта в Кабуле прогремели взрывы и началась стрельба. Афганские силы заявили, что открыли огонь по пакистанским военным самолетам, которые появились в небе над столицей. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, официальный представитель правительства талибов призвал жителей не беспокоиться, пишет Reuters.