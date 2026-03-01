Президент Ирана пообещал отреагировать на убийство Хаменеи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил убийство Хаменеи, назвав его «тяжким преступлением», и пообещал принять ответные меры. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на заявление его администрации.
«На этот раз, собравшись с силами и проявив решимость, при поддержке исламского мира и свободных народов мира мы заставим виновных и организаторов этого великого преступления пожалеть о содеянном», – заявил Пезешкиан.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал лидеров США и Израиля «грязными преступниками», которые за свои непрекращающиеся нападки на Иран столкнутся с «сокрушительными ударами».
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.