Президент Ирана пообещал отреагировать на убийство Хаменеи

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил убийство Хаменеи, назвав его «тяжким преступлением», и пообещал принять ответные меры. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на заявление его администрации.

«На этот раз, собравшись с силами и проявив решимость, при поддержке исламского мира и свободных народов мира мы заставим виновных и организаторов этого великого преступления пожалеть о содеянном», – заявил Пезешкиан.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал лидеров США и Израиля «грязными преступниками», которые за свои непрекращающиеся нападки на Иран столкнутся с «сокрушительными ударами».

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

