Обязанности верховного лидера Ирана временно возложены на руководящий совет

The New York Times в феврале писала, что Хаменеи поручил главе службы национальной безопасности Али Лариджани и еще нескольким близким политическим и военным соратникам сделать так, чтобы Исламская Республика пережила не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на высшее руководство, в том числе на него самого. Хаменеи назначил четыре уровня преемственности для каждого из военных и государственных должностей. Он также поручил всем руководителям назначить до четырех кандидатов на замену и делегировал полномочия узкому кругу доверенных лиц, чтобы они принимали решения в случае, если связь с ним будет нарушена или он будет убит.