Обязанности верховного лидера Ирана временно возложены на руководящий совет
В Иране объявили о формировании руководящего совета, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания нового, пишет агентство IRNA. В совет войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе израильско-американской атаки. Тегеран также подтвердил смерть начальника генштаба иранской армии Абдула Рахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.
The New York Times в феврале писала, что Хаменеи поручил главе службы национальной безопасности Али Лариджани и еще нескольким близким политическим и военным соратникам сделать так, чтобы Исламская Республика пережила не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на высшее руководство, в том числе на него самого. Хаменеи назначил четыре уровня преемственности для каждого из военных и государственных должностей. Он также поручил всем руководителям назначить до четырех кандидатов на замену и делегировал полномочия узкому кругу доверенных лиц, чтобы они принимали решения в случае, если связь с ним будет нарушена или он будет убит.
В июне 2025 г., во время 12-дневной войны с Израилем, Хаменеи, находясь в укрытии, назвал трех кандидатов, которые могли бы стать его преемниками. Их имена никогда не разглашались. The New York Times отмечает, что Лариджани среди них почти наверняка нет, поскольку он не является высокопоставленным шиитским священнослужителем, а это обязательное условие для любого преемника.