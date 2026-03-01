Митинги начались в Иране после смерти Хаменеи
Иранцы собрались на площади Революции в центре Тегерана, чтобы почтить память верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, передает «РИА Новости».
Как пишет агентство Fars, шествия проходят сразу в нескольких городах страны. Над куполом мечети Джамкаран в городе Кум поднят красный флаг «Я Лясарат аль-Хусейн». Это символический призыв к отмщению за кровь верховного лидера Исламской революции и главнокомандующего.
Al Jazeera также пишет, что скорбящие собрались в историческом иранском городе Исфахан, чтобы почтить память Хаменеи.