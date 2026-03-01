Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Митинги начались в Иране после смерти Хаменеи

Ведомости

Иранцы собрались на площади Революции в центре Тегерана, чтобы почтить память верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, передает «РИА Новости».

Как пишет агентство Fars, шествия проходят сразу в нескольких городах страны. Над куполом мечети Джамкаран в городе Кум поднят красный флаг «Я Лясарат аль-Хусейн». Это символический призыв к отмщению за кровь верховного лидера Исламской революции и главнокомандующего.

Al Jazeera также пишет, что скорбящие собрались в историческом иранском городе Исфахан, чтобы почтить память Хаменеи.

Хаменеи был убит 28 февраля в ходе атак США и Израиля. Погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте