Нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана

Ведомости

Нефтяной танкер Skylight под флагом Палау был атакован возле оманского острова Мусандам. Об этом сообщили в Центре морской безопасности Омана.

Пострадали четверо членов экипажа. 

На судне находились 15 граждан Индии и пять граждан Ирана, их эвакуировали.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.

