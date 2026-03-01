Нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана
Нефтяной танкер Skylight под флагом Палау был атакован возле оманского острова Мусандам. Об этом сообщили в Центре морской безопасности Омана.
Пострадали четверо членов экипажа.
На судне находились 15 граждан Индии и пять граждан Ирана, их эвакуировали.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.