Политика

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования иранскому лидеру Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. В своей телеграмме глава государства подчеркнул, что произошедшее является актом, грубо попирающим общечеловеческие принципы и положения международного права.

Российский лидер отметил, что Хаменеи останется в памяти как политик, благодаря усилиям которого отношения Москвы и Тегерана достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также попросил передать слова поддержки родственникам погибшего, правительству, а также всем гражданам Ирана.

Хаменеи был убит 28 февраля в ходе атак США и Израиля. Погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

