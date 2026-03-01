Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи

Российский лидер отметил, что Хаменеи останется в памяти как политик, благодаря усилиям которого отношения Москвы и Тегерана достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также попросил передать слова поддержки родственникам погибшего, правительству, а также всем гражданам Ирана.