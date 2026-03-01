Партия «Новые люди» проведет съезд в честь шестилетия

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 г. За годы работы она реализовала ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, а также выступила с инициативами в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. VI съезд станет точкой подведения итогов пройденного этапа, отметил представитель партии.