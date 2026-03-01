Партия «Новые люди» проведет съезд в честь шестилетия
Партия «Новые люди» проведет VI съезд в Санкт-Петербурге 5 марта, мероприятие приурочено к шестилетию со дня основания партии. В съезде примут участие депутаты, руководители партийных проектов и комитетов, волонтеры и сторонники из разных регионов страны, сообщил представитель «Новых людей».
Ключевым событием станет выступление лидера партии Алексея Нечаева, который подведет итоги работы за шесть лет и обозначит направления деятельности в новом политическом цикле, включая технологическое развитие, поддержку предпринимательства и усиление роли регионов. На съезде также планируется внести изменения в программу партии.
Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 г. За годы работы она реализовала ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, а также выступила с инициативами в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. VI съезд станет точкой подведения итогов пройденного этапа, отметил представитель партии.