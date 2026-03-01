Газета
Политика

Иранские власти анонсировали «самый сильный» удар по Израилю и США

Ведомости

Иран нанесет по Израилю и США «удар с такой силой», с которой они никогда прежде не сталкивались. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в X.

«Вчера Иран выпустил ракеты по Соединенным Штатам и Израилю, и они действительно причинили вред. Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались», – анонсировал он.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Президент Ирана Масуд Пезешкиан жив.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. С 28 февраля в воздушном пространстве ОАЭ сбивают иранские ракеты, сообщалось как минимум о двух погибших.

