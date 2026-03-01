Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран атаковал авианосец США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln, пишет Times Now. По заявлению иранской стороны, корабль был атакован четырьмя баллистическими ракетами.

В заявлении КСИР, распространенном 1 марта, подчеркивается, что удар стал ответом на действия противника. «В результате гордых действий вооруженных сил Исламской Республики Иран и атаки на американо-сионистские вражеские цели авианосец армии США Abraham Lincoln был подвергнут атаке четырьмя баллистическими ракетами», – говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что мощные удары по «истощенному военному телу врага» вступают в новую фазу. И как на суше, так и на море территория станет «могилой для вторгшихся террористов». Официального подтверждения этой информации со стороны американского командования пока не поступало.

Ранее в тот же день Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание – 4» в Индийском океане, в ходе которой были атакованы военные базы США в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран нанесет по Израилю и США «удар с такой силой», с которой они никогда прежде не сталкивались. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её