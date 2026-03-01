Иран атаковал авианосец США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln, пишет Times Now. По заявлению иранской стороны, корабль был атакован четырьмя баллистическими ракетами.
В заявлении КСИР, распространенном 1 марта, подчеркивается, что удар стал ответом на действия противника. «В результате гордых действий вооруженных сил Исламской Республики Иран и атаки на американо-сионистские вражеские цели авианосец армии США Abraham Lincoln был подвергнут атаке четырьмя баллистическими ракетами», – говорится в сообщении.
В КСИР добавили, что мощные удары по «истощенному военному телу врага» вступают в новую фазу. И как на суше, так и на море территория станет «могилой для вторгшихся террористов». Официального подтверждения этой информации со стороны американского командования пока не поступало.
Ранее в тот же день Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание – 4» в Индийском океане, в ходе которой были атакованы военные базы США в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран нанесет по Израилю и США «удар с такой силой», с которой они никогда прежде не сталкивались.