Политика

Силы ПВО за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа в период с 17:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов ВСУ было перехвачено над акваторией Черного моря – 27. Кроме того, девять БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, еще пять – над Крымом.

Согласно информации оборонного ведомства, за указанный промежуток времени силы ПВО сбили три беспилотника противника над акваторией Азовского моря, по два над Краснодарским краем и Курской областью, а также один в небе Брянской области.

